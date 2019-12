Gran Galà del Calcio 2019, Ilicic: «Dopo la malattia sono diventato più uomo»

Josip Ilicic, stella dell’Atalanta, ha parlato da Milano in occasione del Gran Galà del Calcio 2019: ecco le parole dello sloveno

Josip Ilicic, presente alla cerimonia di premiazione del Gran Galà del Calcio, ha parlato della scorsa stagione con l’Atalanta. Ecco le parole del fuoriclasse a Sky Sport.

«Lo scorso anno abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso e anche quest’anno stiamo facendo bene. Sicuramente ricordo con piacere la fine dello scorso campionato, giocato con orgoglio e carattere. Un momento indimenticabile non solo per la città, ma anche per i tifosi. Se ho pensato al ritiro dopo la malattia? E’ stato un momento molto duro per me e la mia famiglia. Ho capito che nel calcio non esiste solo il pallone. Sono diventato più uomo, ho capito che c’è anche qualcosa di più importante come la salute e i propri cari. E adesso mi diverto anche di più».