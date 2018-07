Il futuro di Alberto Grassi potrebbe essere in Spagna: il centrocampista del Napoli piace al Leganes

Nonostante le parole positive del tecnico Carlo Ancelotti, Alberto Grassi lascerà il Napoli per poter giocare con continuità. Il giocatore, chiuso in azzurro dall’abbondante centrocampo, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, potrebbe trasferirsi in Spagna, il Leganes è pronto a farsi avanti con i campani. Difficile, però, che il club della Liga possa accontentare la richiesta di 18 milioni di euro del presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis. La cifra è ritenuta troppo alta anche da club italiani come Chievo, Cagliari e Parma, da tempo interessate al giocatore.