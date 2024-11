Gravina FIGC, adesso è ufficiale: «Mi ricandido alla presidenza! Ho la coscienza a posto»

Gravina FIGC, adesso è davvero ufficiale: «Mi ricandido alla presidenza! Decisione non facile, ho la coscienza a posto». Le parole

Gabriele Gravina si ricandida e ha scelto il Corriere della Sera per annunciare che il prossimo 3 febbraio proverà a essere rieletto come presidente della FIGC. Ecco le parole riprese dal quotidiano:

PAROLE – «Mi ricandido alla presidenza della Figc. Decisione non facile, ma ben ponderata: ho la coscienza a posto. Certe forme di aggressione che ho ricevuto nelle ultime settimane, e che non hanno precedenti in un Paese civile come l’Italia, non mi hanno impedito di andare avanti. Si è fatto di tutto per indurmi a non candidarmi. Ma non mi conoscono. Ho la capacità e la serenità di andare a testa alta e la coscienza a posto. Non ho commesso nessun reato. Sono rispettoso delle leggi e sono pronto a sottomettermi al giudizio della giustizia italiana. Però è inaudito tutto quello che mi sta accadendo. La Procura di Perugia, il Gip e il Riesame di Roma certificano che sono stato vittima di attività di dossieraggio illecita portata avanti da personaggi che hanno malanimo verso di me. Nonostante questo, si è imbastito un processo mediatico che mi lascia molto perplesso».