Grecia-Italia, probabili formazioni: Mancini con un dubbio in attacco

Grecia-Italia, probabili formazioni: Mancini con dieci certezze e un dubbio in attacco per le qualificazioni ad Euro2020

L’Italia torna in campo sulla strada per Euro2020. E, forte di sei punti nelle prime due uscite, fa visita alla Grecia di Manolas. Un impegno per il quale Mancini, nella sua testa, pare aver risolto quasi ogni dubbio di formazioni. Per dieci undicesimi, almeno.

Il tarlo, infatti, riguarda il centro dell’attacco. Dove Belotti nelle ultime ore sembra aver scavalcato la concorrenza di Quagliarella ed Immobile. Ma non si può escludere del tutto nemmeno l’ipotesi di un tridente “piccolo”, con Insigne a far compagnia davanti a Bernardeschi e Chiesa. Per il resto sarà Barella a completare la mediana con Jorginho e Verratti, Sirigu titolare tra i pali data l’assenza di Donnarumma, Emerson e Florenzi favoriti per le corsie esterne.

Grecia (4-2-3-1): Vlachodimos; Mavrias, Papastathopoulos, Manolas, Koutris; Samaris, Zeca; Bakasetas, Fortounis, Masouras; Koulouris. Ct: Anastasiadis.

Italia (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. Ct: Mancini.