Grosso, l'avventura a Lione: «Ve la racconto»

L’ex terzino e attuale allenatore è tornato a parlare di una parentesi delicata come la sua avventura a Lione

Fabio Grosso, attuale allenatore del Sassuolo in Serie B, ha raccontato a Cronache di Spogliatioio della sua avventura da tecnico del Lione. Queste le sue dichiarazioni dell’ex terzino, che ha naturalmente parlato della famosa sassata arrivata dai propri tifosi.

SASSATA – «Ti rendi conto di quanto sei fragile, è stata una brutta giornata. Me la porterò sempre dietro. Lione è un posto che adoro, ho ritrovato persone belle e non cambierei la scelta che ho fatto, come altre un po’ kamikaze; me ne sono andato senza rabbia e con la consapevolezza che serva tempo per fare le cose bene. Quella sassata mi ha quasi colpito l’occhio, ho mosso il viso poco prima. Ho sentito un grande rumore, sono andato a terra. Avevo il volto pieno di sangue e mi sono ritrovato in ospedale»