Fabio Grosso: «Il Sassuolo è al 70%, non penso ai record. Inseguiamo la Serie A con serenità. Sul calciomercato di gennaio penso questo...»

Le parole di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, sulla stagione dei neroverdi in Serie B che potrebbe riscrivere molti record

Il Sassuolo guida il campionato di Serie B e dopo 20 giornate è arrivato alla pausa invernale con un vantaggio di 8 punti sulla terza in classifica. Lo guida Fabio Grosso, terzino dell’Italia Mondiale del 2006, allenatore con diverse esperienze in provincia, compresa la promozione in A con il Frosinone.

UN PUNTO IN MENO DEL BENEVENTO DEI RECORD – «Passa in secondo piano. Non inseguo i record, semmai quelli saranno una conseguenza».

LA CRESCITA – «Dopo 5 partite di rodaggio (8 punti, ndr) abbiamo iniziato a pedalare. Adesso siamo al 70%».

RICHIESTE DI MERCATO – «Non l’ho mai fatto e non lo faccio ora. Arriverà qualcuno solo se saremo certi di far salire il tasso tecnico, se no stiamo benissimo così».

UN NUOVO ATTACCANTE – «Abbiamo tre prime punte più Pierini. Se non sarà un’opportunità adeguata, andrei avanti così. Abbiamo cambiato spesso, ma preferisco sempre giocare con un centravanti vero».

DIFFERENZE COL FROSINONE DI DUE ANNI FA – «Questo Sassuolo è un po’ più giovane e ha aspettative più alte, è diverso».

SERIE A – «Sono ambizioso, ma inseguiamo la Serie A senza la smania di dover dimostrare qualcosa».