Guardiola: «Foden diventerà una leggenda del Manchester City»

Pep Guardiola ha elogiato Phil Foden al termine del derby vinto contro il Manchester United con una sua doppietta

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato dopo il derby vinto per 3-1 contro il Manchester United affrontando vari temi.

SITUAZIONE – «Abbiamo il Copenhagen e ci penseremo da domani. Poi cominceremo a parlare del Liverpool Abbiamo molti punti ancora da giocarci e diverse trasferte insidiose, questa è la mia sensazione. Sono quattro le contendenti alla vittoria della Premier League».

FIDUCIA – «Ciò che abbiamo vinto in passato ci dà fiducia. In questo tipo di partite l’unico problema è che sei in svantaggio puoi perdere la calma, e se ciò accade rischi di perdere 0-3. Lo United vive per questo: nelle transizioni è davvero bravo. I primi minuti del secondo tempo non sono stati dei migliori, ma dopo l’intervallo è normale. Poi abbiamo fatto bene».

FODEN – «Phil ha segnato un gol, poi la nostra gente ci ha aiutato a segnare il secondo e il terzo. L’ambiente è stato decisivo. Sarà un giocatore leggendario perché in poco tempo ha giocato tante partite, ha segnato tanti gol e ha vinto tanti titoli. È un giocatore del nostro settore giovanile ed è per questo che ha un legame incredibile con i tifosi».