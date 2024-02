Guardiola esalta l’Inter: «Solo noi sapevamo quanto fossero forti»

Le parole di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, sulla stagione dell’Inter in Serie A. I dettagli

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha commentato in conferenza stampa stagione dell’Inter.

INTER – «Non bisogna dare nulla per scontato. Guardate ora alla qualità dei nostri avversari in Inghilterra e in Europa. Guardate l’Inter. Stanno volando in Italia e l’anno scorso si diceva, ‘abbiamo beccato l’Inter in finale…Noi sapevamo quanto fossero forti e guardate ora, vinceranno lo Scudetto se non accadrà qualcosa di strano, vincono le gare con tre o quattro gol di scarto e in Champions League hanno battuto un avversario incredibilmente forte come l’Atletico Madrid. Per cui tutto è difficile e questo è il motivo per cui il mio messaggio è di non dare nulla per scontato».

XABI ALONSO – «Se mi chiedi del lavoro che sta facendo (Xabi Alonso ndr.), onestamente ‘Wow!’ Sono imbattuti, l’unica squadra nel calcio che è imbattuta in tutte le competizioni e lotta lì con il Bayern Monaco. Wow, non è solo il modo in cui giocano, non hanno perso una sola partita in Europa League, nella Pokal tedesca e nella Bundesliga, stanno giocando incredibilmente bene».

