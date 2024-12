Guardiola, parla il fratello di Pep: «Può allenare questa squadra»

Pere Guardiola, fratello dell’allenatore del Manchester City, ha parlato così del possibile futuro

Il fratello di Pep Guardiola, Pere, è un’azionista del Girona e ha parlato al The Telegraph della sua voglia di convincere l’attuale allenatore del Manchester City di concludere la sua carriera proprio al club spagnolo.

FUTURO – «Sì, glielo dico sempre: ‘Il giorno in cui ti annoierai, puoi venire ad allenare il Girona’. Nella vita non si sa mai ma non credo che accadrà, anche se Girona è un ottimo posto per fare calcio. Il clima è fantastico, la zona è tranquilla. Viviamo il calcio 24 ore su 24 e c’è pressione, ma l’ambiente e la storia del club non sono così stressanti come nei grandi club»