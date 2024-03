Gudmundsson-Genoa, la Premier spaventa la Serie A per l'estate

Gudmundsson finisce nel mirino di un paio di squadre di Premier League: il Genoa prova a resistere ma in estate sarà difficile trattenerlo

Per strappare l’islandese al Grifone servono come minimo 30 milioni, dopo che i dirigenti rossoblù hanno respinto al mittente l’offerta da 25 presentata a fine gennaio dalla Fiorentina. La Viola potrebbe tornare alla carica, anche se la sensazione è che l’attaccante sia destinato ad altri palcoscenici. Tipo la Premier League, dove Tottenham e West Ham hanno chiesto informazioni e lo tengono d’occhio. Tra le big italiane, invece, lo sta monitorando da tempo la Juventus, che potrebbe affondare il colpo in caso di partenza di Chiesa. Lo scrive Tuttosport.