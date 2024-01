Genoa, Gudmundsson: «Stagione buona, ma possiamo fare di più»

Gudmundsson parla del momento attuale del Genoa tra la voglia di continuare a fare bene e primi bilanci sulla stagione del grifone

La Repubblica ha oggi sottolineato le parole che ha detto il giocatore del Genoa Gudmundsson sulla stagione attuale del Grifone tra alti, bassi e voglia di continuare a fare bene.

«La prima parte di stagione è stata buona, ma voglio fare ancora meglio. Ventun punti non sono male, ma se vediamo le partite abbiamo perso punti nei minuti finali di gara. Siamo neopromossi certo, ma questo non significa che dobbiamo rilassarci, ma continuare a spingere perché penso che possiamo salire ancora più in alto»