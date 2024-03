Tripletta Gudmundsson con l’Islanda: la punizione è un autentico capolavoro – VIDEO

La clamorosa prestazione di Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, nella sfida tra Islanda e Israele. I dettagli

Non poteva festeggiare meglio il ritorno in nazionale Albert Gudmundsson. L’attaccante del Genoa, rimasto fuori dai convocati dell’Islanda negli ultimi mesi per l’accusa di violenza sessuale, è tornato con una tripletta nella sfida contro Israele.

ALBERT GUÐMUNDSSON DRAWS LEVEL AGAINST THE ZIONIST TERRORISTS WITH A FREE-KICK GOLAZO!!!

Uno dei gol è stato un vero e proprio capolavoro, con una splendida punizione realizzata da posizione quasi impossibile. Gudmundsson sembra pronto per la parte finale di stagione.