Lazio, grana Guendouzi: litigio con Tudor. Scoppia il caos

Guendouzi non è stato convocato per la partita contro la Salernitana della Lazio e Il Messaggero ha spiegato i motivi.

Proseguono i giorni complicati per Tudor, soddisfatto per i tre punti nonostante le sei assenze, ma di nuovo con la grana Guendouzi da risolvere. Ci risiamo. Proprio come a Marsiglia, riecco lo scontro tra i due. Giovedì scorso, durante la rifinitura, il centrocampista francese era regolarmente in gruppo, ma dopo il riscaldamento, una volta ricevuto il fratino della squadra riserve, ha cominciato a storcere il naso e dopo un richiamo di troppo del tecnico nel bel mezzo delle prove tattiche lo ha mandato a quel paese rientrando di corsa negli spogliatoi e lasciando il centro sportivo.