Lecce, Guilbert RITORNA a disposizione. Ecco COME CAMBIERA’ la difesa dei giallorossi

Guilbert, giocatore del Lecce, è ritornato dopo la squalifica riscontrata contro il Parma. Importante presenza per Gotti

Frédéric Guilbert, difensore del Lecce, potrà tornare a disposizione di mister Gotti dopo la squalifica: fondamentale appoggio in vista della corsa alla salvezza da parte dei pugliesi. Secondo quanto riportato da Calcio Lecce, sarà lui a prendere completamente le chiavi della difesa del Lecce.

IL PUNTO – Frédéric Guilbert rientra nella lista dei disponibili nella settimana che condurrà alla partita contro l’Udinese, in programma sabato alle 15. L’esperienza e il temperamento del 29enne dovranno essere utilissimi nel momento della squadra giallorossa, reduce da una settimana difficile sul piano morale a seguito delle sconfitte contro Sassuolo e Milan seguite alla rocambolesca mancata vittoria coi ducali. In Coppa Italia, Guilbert si è sacrificato da difensore centrale per permettere a Gotti di testare Pelmard a destra. Il ritorno di Guilbert restituirà al Lecce un titolare fisso, candidato a diventare una colonna.