Haaland al Bayern Monaco? «Lewandowski non ne sarebbe felice»

L’ex calciatore Jan Åge Fjørtoft ha parlato di Erling Haaland: le sue dichiarazioni sull’attaccante del Borussia Dortmund

L’ex calciatore Jan Åge Fjørtoft ha parlato di Erling Haaland ai microfoni della Bild. Ecco le sue dichiarazioni sull’attaccante del Borussia Dortmund.

«Penso che nessuno, neanche Erling o la sua famiglia, sappia dove giocherà nella prossima stagione, il mondo del calcio sta cambiando. E non è detto che non resti al Borussia. Haaland non cerca il denaro, non lo ha mai fatto. Pensa sempre al suo sviluppo come calciatore. Se va al Bayern, da quelle parti avranno un problema di lusso. E Lewandowski non ne sarebbe felice, quindi mi suona complicato. Uno dei suoi punti forti è la capacità di ignorare la tensione. Non sono preoccupato per lui, si prepara sempre molto bene».