Hamsik carica il Napoli: «Gli ottavi? Ce li giocheremo ad Anfield»

Le parole di Marek Hamsik dopo la vittoria del Napoli sulla Stella Rossa nei gironi di Champions League: pass qualificazione da staccare ad Anfield

Non è ancora fatta per il Napoli. Il pass per gli ottavi di finale della Champions League verrà messo in palio solo nell’ultima partita del girone. Appuntamento in Inghilterra, ad Anfield, contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Marek Hamsik, capitano della formazione azzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita odierna vinta dal Napoli contro la Stella Rossa ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: «Ci giocheremo la qualificazione all’ultima partita. Non so come si fa risultato ad Anfield Road ma ce la giocheremo. Il Liverpool è una squadra tosta ma il Napoli può giocarsela e sarà uno spettacolo».

Prosegue ancora Hamsik, parlando della situazione del girone e dei rimpianti legati alla gara d’andata contro la Stella Rossa in quel di Belgrado: «Questa sera in campo non abbiamo chiesto informazioni sulla gara tra Paris Saint-Germain e Liverpool, quando la gente del San Paolo ha urlato abbiamo pensato ad un risultato positivo ma non era così. Il pareggio 0-0 di Belgrado all’andata? Ci dispiace per questi risultati, ma nessuno pensava che a questo punto potessimo essere i primi nel girone di Champions. Ci toccherà andare ad Anfield e giocarci lì la qualificazione».