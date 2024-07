Hansa Rostock Lazio 0-3: OTTIMA VITTORIA biancoceleste, il resoconto DEL MATCH amichevole di precampionato

Nuova vittoria per la Lazio di Baroni. Contro l’Hansa Rostock, in amichevole, i biancocelesti si sono infatti imposti con il netto risultato di 0-3.

In gol sono andati nel primo tempo Castellanos, mentre nel secondo sempre Castellanos e Tchaouna. Solo ottime indicazioni, dunque, per il nuovo tecnico della Lazio di Baroni. Il prossimo appuntamento è ora fissato il 3 agosto, per l’amichevole contro il Frosinone.