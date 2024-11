Henderson: «Contro il Milan è sempre difficile, poi con tante assenze... ecco cosa ci dà D'Aversa»

Le parole di Liam Henderson, tecnico dell’Empoli, dopo la sconfitta subita dai toscani a San Siro contro il Milan

Liam Henderson ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Empoli contro il Milan. Di seguito le sue parole.

«È sempre difficile giocare contro il Milan, sono pieni di giocatori forti. Ci mancavano tanti giocatori a centrocampo fondamentali per noi, ma sono cose che succedono nel calcio e bisognare andare in campo per dare sempre il massimo. D’Aversa ci dà umiltà, ci dice di stare con i piedi per terra sia che perdiamo sia che vinciamo. Il pensiero è quello di salvarsi, essendo sempre positivi anche nei momenti difficili».