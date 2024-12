Hernanes su Koopmeiners: «Vi spiego perché all'inizio faceva molta fatica. Sullo scudetto...» - Calcio News 24

Hernanes, ex centrocampista della Juventus e della Lazio, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 tra Koopmeiners e il suo futuro

Hernanes, ex centrocampista della Juventus, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. Il Profeta ha messo il focus sul momento che sta vivendo la squadra e sui centrocampisti presenti in rosa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Parlando di Koopmeiners (da numero 8 a numero 8), cosa pensa delle critiche ricevute in quest’inizio d’avventura con la Juventus?

«Nell’ambiente calcio non c’è un cervello: esistono solo il cuore e la pancia. Non c’è la pazienza di capire i momenti: un centrocampista deve avere i tempi necessari per prendere bene le misure dentro e fuori dal campo. Poi anche gli infortuni non gli hanno permesso di velocizzare il suo inserimento. Sicuramente il gol realizzato sabato lo porterà ad essere molto più sereno: sono fiducioso perché sta facendo bene».

Infine, a tuo modo di vedere quali sono le candidate principali per la vittoria finale? Ti piacerebbe un giorno tornare nel mondo del calcio in altre vesti?

«Anche se ho provato ad uscire dal mondo del calcio non l’ho mai fatto veramente. Ho fatto il commentatore in Brasile per la TV e, attualmente, sto lavorando con dei ragazzi e approfondendo le partite sui miei canali social. Magari non sono letteralmente dentro l’ambiente ma ci sono!».

