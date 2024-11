Hernanes a Lazionews24: «Pedrò è un campione e l’ambiente lo fa sentire importante. Fattore Olimpico? I tifosi danno la carica in più»

Le parole dell’ex calciatore della Lazio Hernanes in esclusiva a Lazionews24: un estratto sul momento favorevole dei biancocelesti ed in particolare Pedro

Pedro continua a stupire in questo periodo, risultando decisivo per la Lazio. Come si spiega questa sua rinascita?

«Pedro è sempre stato un grandissimo giocatore, di grande qualità. In questo periodo è motivato dall’ambiente e si sente importante. Per questo motivo continuerà a fare cose importanti. È sempre stato un campione».

Tra le mura dello Stadio Olimpico la Lazio è stata quasi perfetta: ha vinto 5 partite su 6 e ha pareggiato soltanto contro il Milan. Quanto è decisivo il sostegno dei tifosi?

«I tifosi ti danno quella carica in più. A volte sono considerati il dodicesimo uomo, perché la squadra quando gioca nel proprio stadio si carica. In casa è tutto diverso, l’atmosfera è unica. I tifosi aiutano tantissimo donandoti quel pizzico di adrenalina e di motivazione in più».

