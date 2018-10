La Roma può piazzare un colpo importante sul mercato. Hector Herrera, nel mirino dell’Inter, è vicino ai giallorossi

Hector Herrera può vestire la maglia della Roma nel prossimo futuro. Il centrocampista messicano, classe 1990, può lasciare il Porto nel prossimo futuro. Il calciatore, autore di un buon Mondiale, ha pochi mesi di contratto e non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo e, naturalmente, se non dovesse trovare l’intesa andrebbe via dal Porto a fine stagione. La Roma però vorrebbe anticipare l’operazione, vorrebbe portare il centrocampista in giallorosso già durante la sessione invernale del mercato.

Monchi ha un tesoretto importante in mano, di circa 30 milioni, senza contare i possibili milioni in entrata che potrebbero arrivare dalle eventuali cessioni di Perotti e Karsdorp (attenzione poi a Cengiz Under, cercato dal Bayern Monaco e da altri grandi club ma una sua cessione a gennaio è molto difficile). La Roma deve rimpiazzare Strootman e vorrebbe Hector Herrera. Secondo Il Corriere dello Sport, la trattativa con l’agente va avanti da tempo, il messicano può arrivare a cifre ragionevoli vicino ai 10 milioni di euro. Il giocatore avrebbe respinto tutte le offerte, compresa quella dell’Inter, e avrebbe già detto di sì alla Roma che gli ha proposto un ingaggio raddoppiato rispetto al milione scarso che guadagna ora.