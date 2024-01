Ufficializzato all’Atalanta l’acquisto del difensore Isak Hien del Verona. Ecco il comunicato sul nuovo acquisto di gennaio

Ora è ufficiale: Isak Hien è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Ecco il comunicato sull’acquisto del difensore.

IL COMUNICATO – Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Hellas Verona FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Isak Malcolm Kwaku Hien, aitante difensore centrale (191 cm di altezza) di piede destro, che ha scelto il 4 come numero di maglia.

Nato a Kista, in Svezia, il 13 gennaio 1999 da genitori di origini ghanesi e del Burkina Faso, approda in nerazzurro dall’Hellas Verona, in forza al quale ha disputato la prima parte della corrente stagione, collezionando 10 presenze – tutte da titolare – in Serie A.

Anche nella scorsa stagione ha giocato con l’Hellas Verona, totalizzando 33 presenze in Serie A, incluso il vittorioso spareggio-salvezza contro lo Spezia.

All’Hellas Verona era approdato a fine agosto 2022 dopo aver disputato nelle settimane precedenti sei partite (con un gol) nelle qualificazioni alla Conference League col Djurgardens, con cui aveva debuttato nel massimo campionato nazionale svedese – denominato Allsvenskan – nella stagione 2021/22, collezionando 21 presenze e 2 reti.

Anche a livello di settore giovanile è cresciuto e maturato in Svezia, più precisamente nel Valasund, con il quale dopo la trafila nel vivaio si è cimentato dapprima in Ettan Norra e poi in Superettan, rispettivamente la terza e la seconda divisione calcistica della Svezia.

Al suo attivo ha anche 8 presenze con la Nazionale svedese.

Atalanta BC rivolge un caloroso benvenuto a Isak e gli augura le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra.