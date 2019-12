HIGHLIGHTS Roma Spal: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Roma Spal

43′ Gol Petagna – SPAL in vantaggio a sorpresa sul campo della Roma Andrea Petagna, non sbaglia dal dischetto dopo due errori consecutivi. Il rigore è stato concesso da Giua per un fallo di Kolarov su Cionek

53′ Pareggio della Roma – Pellegrini tira da fuori area, Tomovic devia e la sfera termina nella porta difesa da Berisha.

65′ Calcio di rigore per la Roma – In area vicari atterra Dzeko. L’arbitro indica subito il dischetto.

66′ Vantaggio della Roma! – Dal dischetto Perotti spiazza Berisha.

83′ Terzo gol della Roma – Assist perfetto di Florenzi, Mkhitaryan deve solo poggiare in rete.