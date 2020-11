HIGHLIGHTS Torino Lazio: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Torino e Lazio, valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21.

95′ GOL DELLA LAZIO – Incredibile gol della Lazio. Cross dalla trequarti, palla che rimane lì e il più veloce ad avventarsi è Caicedo che con un guizzo la mette dentro e buca Sirigu

93′ GOL LAZIO – Immobile pareggia su calcio di rigore

88′ GOL DEL TORINO – Lukic scippa la palla ad un ingenuo Hoedt salta Reina e deposita la palla in porta. Toro incredibilmente in vantaggio

48′ GOL DELLA LAZIO – Milinkovic-Savic calcia la punizione conquistata da Correa col destro, conclusione sul palo del portiere con Sirigu che non riesce ad intervenire

23′ GOL DEL TORINO – Belotti realizza il calcio di rigore battendo Reina

19′ GOL DEL TORINO – Calcio d’angolo dalla sinistra e Bremer che indisturbato colpisce in tuffo di testa e pareggia i conti

14′ GOL DELLA LAZIO – Muriqi raccoglie un lancio lungo e scarica la palla verso il centro con Patric che quasi di controbalzo ripropone al centro proprio su Pereira che lasciato solo dalla difesa colpisce e batte Sirigu

🇽🇰🇮🇹 Just 15 minutes into his first start Vedat Muriqi makes a beautiful pass to get a semi-assist.

