Higuain, avanza l’ipotesi risoluzione del contratto con la Juve: i dettagli

Secondo La Gazzetta dello Sport Gonzalo Higuain potrebbe risolvere il proprio contratto con la Juve al termine della stagione

Quella di stasera contro il Lione potrebbe essere l’ultima partita giocata da Gonzalo Higuain con la maglia della Juve. Secondo La Gazzetta dello Sport l’ipotesi più probabile nel futuro dell’argentino è quella della risoluzione del contratto con il club bianconero.

Questa è la tendenza degli ultimi giorni: lasciare la Juve, trovare un accordo economico per chiudere con Torino con un anno di anticipo sul contratto e a quel punto scegliere. Scegliere se smettere con il calcio oppure andare altrove, in Mls come sembra logico o chissà dove (in Spagna? in Argentina?) per un’ultima parte di carriera.