Higuain Juve verso la risoluzione di contratto: ha rifiutato due offerte

Gonzalo Higuain ha rifiutato due offerte: è sempre più vicino alla risoluzione del contratto consensuale con la Juve. Le ultime

Il futuro di Gonzalo Higuain sarà presto lontano da Torino. L’attaccante argentino è sempre più vicino alla risoluzione di contratto con la Juve: non rientra infatti nei progetti bianconeri, come ha spiegato lo stesso Pirlo. Come spiega Sky Sport, il Pipita dovrebbe la sua avventura risolvendo consensualmente il suo contratto.

Nei giorni scorsi, infatti, l’attaccante avrebbe rifiutato due proposte arrivate dal mercato: quelle di Newcastle e Fiorentina. Vorrebbe liberarsi con una buonuscita per poi decidere in tranquillità il suo futuro.