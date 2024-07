Hummels Inter, Marotta TENTA IL GRANDE COLPO. Ecco la situazione attuale dei nerazzurri sul mercato

Hummels-Inter, Marotta, presidente nerazzurro, prepara lo sgarbo a parametro zero al Milan: tutti i dettagli

Come riportato dalla Bild, il calciomercato Inter è piombato con forza su Hummels, esperto difensore appena svincolatosi dal Borussia Dortmund. Sul centrale è forte l’interesse del Bayer Leverkusen ma la pista legata alla Serie A non va assolutamente esclusa.

Sul calciatore, oltre ai nerazzurri, ci sarebbe anche il Milan e la Roma di Daniele De Rossi: derby all’orizzonte in vista? Prossimi giorni decisivi per la scelta del centrale, parametro zero di lusso.