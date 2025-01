Hummels: «Vogliamo tornare a vincere in trasferta; sono felice, ma gli anni li sento tutti; finale? Possiamo arrivarci»

Le parole di Mats Hummels, difensore della Roma, prima del calcio d’inizio della partita dei giallorossi contro l’AZ Alkmaar in Europa League

Mats Hummels ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inzio di AZ Alkmaar Roma. Di seguito le sue parole.

VITTORIA FUORI CASA – «Credo che tra campionato e coppe abbiamo giocato 13 partite fuori casa senza vincerne una. La vittoria ci porterebbe in una buona situazione di classifica in Europa League».

STA GIOCANDO SEMPRE: SI SENTE QUALCHE ANNO IN MENO – «Non è così, sento gli anni che ho, credimi. Sono felice, sto bene e la gente è contenta di come sto giocando. Credo sia solo la mia dodicesima partita, quindi devo dimostrare ancora tanto in questa stagione. Come squadra ci stiamo esprimendo bene, lavoriamo bene insieme e quindi è più facile per i singoli ottenere le migliori prestazioni. Spero possiate dire lo stesso a fine partita».

POSSONO ARRIVARE IN FINALE – «Certo, conosco le qualità della nostra squadra e so che possiamo puntare ad alti traguardi. In questo momento dobbiamo solo lottare per qualificarci. Se vinciamo sta sera abbiamo anche buone possibilità di passare tra le prime 8, magari con una vittoria all’ultima giornata. Ma dobbiamo fare prima il nostro dovere oggi, perché stasera è una partita difficile che dobbiamo vincere, poi potremo guardare avanti»