Ci sarebbe una brusca frenata per l’arrivo di Jan Hurtado alla Samp: oggi il presidente del Gimnasia era a Genova

Come riportato da Primocanale, secondo i media argentini, il presidente del Gimnasia, Gabriel Pellegrino, era quest’oggi presente a Genova per definire l’accordo con la Samp riguardo al passaggio in blucerchiato di Jan Hurtado.

Tuttavia, secondo Sky Sport, ci sarebbe stata nelle ultime ore una brusca frenata. Non sarebbe stato dunque raggiunto l’accordo intorno ai 7 milioni di euro.