Serie B, Iachini: «Sembra l’anno con Juve, Genoa e Napoli, i playoff possono saltare. Palermo e Sampdoria deludenti, Juve Stabia sorpresa. E occhio a Possanzini, ha qualità importanti»

Le parole di Giuseppe Iachini, ex allenatore, sul campionato di Serie B e la possibilità di non disputare i playoff. I dettagli

Giuseppe Iachini su La Gazzetta dello Sport legge l’attuale campionato di Serie B, dove al giro di boa Sassuolo, Pisa e Spezia hanno fatto il vuoto. C’è la possibilità che saltino i playoff dato il vantaggio delle prime 3? Ecco la sua analisi.

L’UNICA VOLTA CHE SALTARONO I PLAYOFF – «Piacenza 2006-07, bastavano 9 punti di distacco e noi arrivammo quarti a -10. Una squadra di ragazzi stupendi: se non si fosse fatto male Cacia… Però sapendo che davanti c’erano Juve, Napoli e Genoa, è stata una resa onorevole».

CHI HA DELUSO – «Mi dispiace vedere attardate due mie ex squadre come Palermo e Samp, però hanno gli organici per recuperare. Me le aspettavo a ridosso delle prime. E poi la Salernitana: incerte piazze, se non parti bene, subisci la pressione».

PUO’ SUCCEDERE DI TUTTO – «Sicuro. Con i playoff a sei squadre e il playout può sempre succedere di tutto. E poi non ci sono squadre attardate come negli anni scorsi. Le ultime hanno fatto vittorie importanti e i giochi sono aperti per tutti: si alza la quota salvezza, e di conseguenza si abbasserà quella per arrivare ai playoff».

LE NEOPROMOSSE CORRONO – «Il lavoro svolto per vincere la C e la continuità, a parte il Cesena che ha cambiato allenatore, sono serviti. Sono rimasti l’entusiasmo della piazza e la fiducia dei giocatori: tanti sono al debutto, con questa forza affrontano la B senza paura. E comunque chi vince la C può giocarsela, a differenza di chi vince la B e sale in A, dove rafforzarsi è fondamentale».

LA SQUADRA RIVELAZIONE – «Juve Stabia e Carrarese stanno facendo percorsi eccezionali, nessuno se lo aspettava».

L’ALLENATORE SORPRESA – «Possanzini. Anche il suo Mantova è una bellissima sorpresa. Davide è stato mio giocatore a Brescia, trasmette principi molto importanti e mette in difficoltà chiunque».