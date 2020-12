Ibra, il medico Zanon: «Lesione importante. Difficile sotto le 4 settimane»

Ibra, a Gazzetta dello sport parla Giacomo Zanon, responsabile del reparto di traumatologia dello sport dell’ospedale San Matteo di Pavia

Ibra, a Gazzetta dello sport parla Giacomo Zanon, responsabile del reparto di traumatologia dello sport dell’ospedale San Matteo di Pavia.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24

TEMPI DI RECUPERO- «Un trauma con sanguinamento è una lesione importante come si

diceva. In più, il soleo è il muscolo che guarisce con più difficoltà in assoluto. Difficile pensare che la prognosi possa andare sotto le quattro settimane».