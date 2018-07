Icardi-Inter, segnali positivi: Maurito pronto per il rinnovo

Maurito Icardi si sente più nerazzurro e al momento non sembrano più esserci dubbi sul rinnovo con l’Inter: le ultimissime

Mauro Icardi si prepara al rinnovo del contratto con l’Inter? L’argentino si trova in vacanza ma il suo futuro è ancora in nerazzurro. Ormai non sembrano più esserci dubbi: Maurito rimarrà e firmerà il rinnovo. Le premesse estive raccontavano un’estate calda, infuocata, per il numero 9 nerazzurro ma i bollori si sono presto sopiti e hanno lasciato spazio ad altri affari. Mauro sarà il simbolo dell’Inter che è tornata in Champions League.

Secondo Tuttosport, salvo clamorose sorprese, Mauro firmerà il nuovo accordo molto presto. Come noto c’è distanza fra domanda di Wanda e offerta: l’agente di Icardi vorrebbe almeno 8 milioni l’anno, l’Inter replica con 6-6.5 più bonus. L’arrivo di CR7 alla Juve potrebbe alzare l’asticella ma l’Inter non giocherà al rialzo e la sensazione è che si arriverà molto presto all’accordo definitivo.