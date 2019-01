Rinnovo Icardi: primo incontro positivo. Ecco i nodi da sciogliere

Primo incontro in silenzio tra Wanda e la dirigenza dell’Inter per il rinnovo di Icardi. C’è ottimismo per la firma

L’Inter ha incontrato Wanda Nara: è iniziata ufficialmente la trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi. Dopo tante chiacchiere, le parti hanno scelto la via del silenzio, proprio come auspicato dalla società interista. Nei giorni scorsi c’è stato il tanto atteso incontro per gettare le basi del rinnovo di Mauroto. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, questo è stato un primo passo fondamentale per arrivare alla felice conclusione voluta e auspicata da tutti: l’accordo per il rinnovo. L’intesa non è ancora stata raggiunta e ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere ma c’è la volontà di raggiungere un accordo e le parti hanno già fissato un secondo incontro.

Ballano ancora un paio di milioni ma c’è la volontà di venirsi incontro, con il club che salirà magari con nuovi bonus e Wanda che si potrebbe ‘accontentare’. Il tema centrale però rimane ancora la clausola rescissoria, attualmente fissata attorno ai 110 milioni di euro e valida per l’estero (la clausola si attiva dal 1° al 15 luglio di ogni anno). La società vuole eliminarla del tutto, Wanda vorrebbe mantenerla, aumentando però il valore: si parla di un possibile accordo attorno ai 180 milioni di euro. Ancora alcuni nodi da sciogliere ma le sensazioni sono positive.