Icardi Wanda Nara, la showgirl denuncia l'ex centravanti interista? La risposta dell'argentino

Icardi Wanda Nara, la showgirl avrebbe denunciato l’ex centravanti dell’Inter per maltrattamenti? Il comunicato del Galatasaray

Secondo il programma LAM in onda su America TV, infatti, Wanda Nara avrebbe denunciato l’ex interista Mauro Icardi per maltrattamenti: toni accesi, chiamata alla polizia e un presunto furto di 70 mila dollari ai danni della showgirl. Tuttavia è arrivata la risposta del Galatasaray.

IL COMUNICATO DEL GALATASARAY – Le speculazioni sul nostro giocatore Mauro Icardi non riflettono la verità. Il giocatore sta recuperando a casa sua in Argentina. Chiediamo che non venga prestata attenzione alle notizie che intendono destabilizzare i nostri atleti”