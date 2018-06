Il Brasile riesce a superare la Costa Rica solo negli ultimi minuti di gioco: a fine partita Neymar sfoga tutta la sua tensione

Il Brasile ha faticato e non poco. Il Brasile ci prova, e tanto, e alla fine, in pieno recupero, ci riesce. La Costa Rica resta agganciata allo 0-0 fino al 90′ poi crolla e Coutinho avvicina gli ottavi per la Nazionale di Tite. Nel finale arriva anche il raddoppio di Neymar per il 2-0 definitivo. Una sofferenza incredibile per i verdeoro che hanno sciupato una mole di occasioni da rete incredibile. Solo alla fine, con uno modulo iper offensivo i brasiliani hanno bucato il muro costarichense e Neymar si può lasciare andare ad un pianto liberatorio, dopo aver rischiato di emulare, nel fallimento, il suo amico ed ex compagno Messi appena 24 ore fa.