Il Chelsea ama il made in Italy: con Maresca saranno sette tecnici italiani

Il Chelsea ha scelto Enzo Maresca come nuovo allenatore: si tratta del settimo tecnico italiano nella storia dei Blues

Il Chelsea ha deciso il futuro della panchina e sarà Enzo Maresca. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, i dirigenti dei Blues sono in Spagna dove il tecnico è in vacanza per ultimare i dettagli: da risolvere la clausola rescissoria del Leicester da 10 milioni, che però non sembra un ostacolo insormontabile.

Allievo di Guardiola, giovane, ambizioso e suo agio nella gerarchia del club, il tecnico rientra nell’identikit perfetto per la società londinese, che conferma così il suo amore per il made in Italy. Maresca sarà infatti il settimo tecnico italiano a guidare i Blues dopo: Vialli, Ranieri, Ancelotti, Di Matteo, Conte e Sarri.