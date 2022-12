Il ds del Barcellona blinda Depay: «Non crea problemi, quando toccava a lui si è sempre impegnato al massimo»

Jordi Cruyff, direttore sportivo del Barcellona, ha parlato in merito ad una eventuale cessione di Memphis Depay

DEPAY – «Si è infortunato e non ha potuto essere presente quanto avrebbero voluto lui e la squadra. Prima di farsi male ha giocato titolare e segnato dei bei gol. Dobbiamo pensare a tutto, anche al fatto che Lewandowski sarà squalificato tre turni. Facciamo ogni calcolo, non solo per Memphis: se un’uscita non ti garantisce qualcosa sul Fair Play che senso ha? Nessuno. Memphis ha sempre mostrato un impegno impeccabile, Xavi sarà il primo a dirvelo. Non crea problemi, quando toccava a lui si è sempre impegnato al massimo e ha risposto presente».