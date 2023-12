Il presidente del Celta Vigo: «C’è massima fiducia in Benitez, crediamo che sia in grado di ribaltare la situazione»

Marian Mouriño, presidente del Celta de Vigo, ha parlato delle ultime prestazioni della squadra di Rafa Benitez ne La Liga

PAROLE – «C’è massima fiducia in Rafa, crediamo che sia in grado di ribaltare la situazione. Ha esperienza e ha vissuto situazioni come questa come a esempio a Valencia, ed è stato capace di ribaltare la situazione. La fiducia è completa fino alla fine della stagione».