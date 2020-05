Il River Plate tenta Higuain: «Può fare molto per tornare»

Il direttore sportivo del River Plate Francescoli lancia un appello a Higuain, che potrebbe lasciare la Juventus in estate

Il direttore sportivo del River Plate Enzo Francescoli ha parlato del possibile ritorno in Argentina di Gonzalo Higuain, in scadenza di contratto con la Juventus nel 2021: «Tutti sono liberi di fantasticare, ma la realtà è che con un giocatore attualmente in Europa è sempre più difficile considerare la possibilità di un ritorno a causa delle enormi distanze economiche tra il nostro e il loro calcio».

«Il giocatore stesso, però può fare molto per tornare. Il club farà tutto il possibile ma ci sono cose che ci sfuggono di mano. Ed è qui che insisto sul fatto che dipende molto dal giocatore».