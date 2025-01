Torino, per Ilic visite mediche nel pomeriggio: tra Lazio e Russia il futuro del granata è in bilico 

Ivan Ilic ha effettuato le visite mediche oggi a Torino, il granata è al centro delle voci di calciomercato tra Lazio e Spartak Mosca, vediamo cos’è successo oggi

(Lorenzo Bosca – Inviato al Grande Torino). In quel di Torino doveva (e così è stato) essere il giorno di Eljif Elmas. L’ultimo acquisto dei granata è sbarcato questo pomeriggio all’ombra della Mole, dove – accompagnato dal direttore tecnico del club Davide Vagnati ed il braccio destro Emiliano Moretti – ha effettuato le visite mediche di rito presso l’Istituto di Medicina dello Sport. Peccato che, ad usufruire delle strutture del centro di Via Filadelfia 96, il macedone non fosse l’unico tesserato dei piemontesi.

Intorno alle 14, poco prima del sopraggiungere dello stesso Elmas, anche Ivan Ilic ha varcato l’ingresso del laboratorio medico come appreso da CalcioNews24. Il motivo? Come facilmente intuibile, effettuare degli appositi controlli fisici. Ricordiamo infatti che il centrocampista ex Hellas Verona è reduce dal fastidio al flessore della coscia sinistra; accusato nella rifinitura antecedente all’ultimo derby con la Juventus.

Ed è così, che in maniera del tutto fortuita, Ilic ha avuto modo di intavolare qualche parola con alcuni dei dirigenti del Torino presenti sul posto (causa appunto l’arrivo del già menzionato Elmas). Impossibile sapere invece se il serbo abbia scambiato un paio di battute con l’ex Napoli da oggi in granata, complici per altro le impegnative prove fisiche al quale il nativo di Skopje è stato sottoposto.

In ogni caso, il nome di Ilic rimane sulla lista dei papabili partenti in casa Torino. Causa le molteplici noie fisiche, il cambio di modulo e la trattativa per l’omologo Casadei, il futuro del numero otto difatti sembra più in bilico che mai. Che le visite odierne siano un primo step per il confezionamento di una imminente cessione? Difficile, molto difficile. A differenza, invece, dell’interesse (concreto e maturo) di Lazio e Spartak Mosca per il suo cartellino.