Immobile, DOPPIETTA col Besiktas e aggancio a MOURINHO

Il Besiktas conquista i tre punti contro il Kayserispor vincendo 3-0 grazie alla doppietta di Ciro Immobile

Il Besiktas vince ancora in campo e nel settimo turno di Süper Lig supera il Kayserispor per 3-0 grazie al gol di Gedson Fernandes e alla doppietta di Ciro Immobile, ex attaccante di Torino e Lazio tra le altre.

Con questa vittoria, i bianconeri vanno a 16 punti agganciando il Fenerbahce di Mourinho e portandosi a -3 dal Galatasaray capolista. Il Besiktas era reduce dal pesante 4-0 in Europa League contro l’Ajax di Farioli.