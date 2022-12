Inchiesta Prima, non solo la Juve: ecco le altre squadre coinvolte

Non solo la Juve: altre squadre potrebbero finire nel mirino della procura per l’inchiesta Prima. Ecco quali sono

Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inchiesta Prisma potrebbe presto coinvolgere altri cinque club di Serie A, oltre alla Juve: Atalanta, Sassuolo, Udinese, Empoli e Sampdoria.

I magistrati che si occupano del caso utilizzeranno il mese di dicembre per rivedere tutti gli atti del caso che sta interessando la Juventus, per capire quali e quanti possano essere di interesse per le altre Procure, per poi eventualmente trasmetterli. Quelle società, continua il quotidiano, avrebbero infatti avuto rapporti molto opachi con i bianconeri.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM