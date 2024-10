Indagine curve, De Siervo: «Sogno una riforma alla THATCHER, inasprire i DASPO? Abodi ha ragione»

Le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, sulle indagini che hanno coinvolto le curve di Inter e Milan

Luigi De Siervo ha parlato a margine Simposio Fondazione Roma, commentando le indagini e gli arresti nelle curve di Inter e Milan. Di seguito le parole dell’ad della Lega Serie A.

RIFORMA STADI – «I tifosi di calcio sono oltre 33 milioni e dobbiamo rispettarli, presentando loro lo spettacolo migliore. Sogniamo una riforma Thatcher per liberare gli stadi da queste persone violente. L’auspicio è di essere all’inizio di un ciclo che permetta alla politica di rendere gli stadi a misura di famiglia».

PROPOSTA DI ABODI DI INASPRIRE I DASPO – «Quello che dice è giusto. Lavoriamo affinché entro un anno gli stadi siano dotati di un sistema di riconoscimento facciale, con un biglietto che consentirà di associare il nome su un biglietto a un volto. Le immagini saranno a disposizione della polizia».

PIRATERIA – «Il Parlamento ha dato segnali importanti creando uno strumento per far cadere i siti pirata e lavorando per avere strumenti che puniscano coloro che non denunciano atti di pirateria. Il pezzotto? Un furto a tutti gli effetti»