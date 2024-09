Infortuni Atalanta, l’ESITO DEGLI ESAMI di Brescianini e Hien. Ecco le ultime da Zingonia

Infortuni Atalanta, l’ESITO DEGLI ESAMI di Brescianini e Hien. Le condizioni dei nerazzurri dopo l’ultimo allenamento a Zingonia

Gli infortuni in casa Atalanta aumentano sempre di più, e dopo gli stop di Toloi, Scamacca e Scalvini, oggi è arrivato l’esito degli esami sia per il centrocampista Marco Brescianini che per il difensore svedese Hien. Ecco il punto a Zingonia.

Hien (terapie) ha riscontrato dei postumi distrattivi all’adduttore lungo sinistro; Brescianini (terapie) invece una lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro. Per quanto riguarda gli altri, lavoro individuale per Toloi e terapie per Scalvini e Scamacca.