Infortuni Bologna, ottimismo sul recupero di quel giocatore

Infortuni Bologna, ecco la situazione attuale di Ferguson che potrebbe addirittura ritornare dopo la Pausa per le Nazionali

A Bologna c’è bisogno non soltanto di riscattarsi dopo gli ultimi risultati, ma anche sotto il profilo degli infortuni. Ecco il rapporto di TuttoBolognaWeb sul possibile recupero Lewis Ferguson: acquistato l’ultima sessione di calciomercato.

INFORTUNI BOLOGNA, LA SITUAZIONE DI FERGUSON- Il ritorno di Lewis Ferguson che si avvicina. Entro la fine di ottobre lo scozzese dovrebbe di nuovo iniziare ad allenarsi in gruppo, vorrebbe dire poter tornare in campo a inizio novembre. Ferguson è uno dei migliori incursori del campionato e dopo la rottura del crociato contro il Monza il Bologna ha perso uno dei punti di riferimento fondamentali, tra l’altro capace di segnare diversi gol in proiezione offensiva. Ferguson è dunque pronto a tornare, anche se ovviamente non potrà essere subito al 100% dopo tanti mesi complicati e duri, ma il tuttocampista scozzese sa fare tutto, soprattutto i gol, che arrivano da fuori, da dentro l’area, di piede e di testa. Tutto il repertorio. A Casteldebole si contano i minuti che lo separano dal ritorno in campo e tutta Bologna lo aspetta.