Infortuni Cagliari, brutto ko per un giocatore rossoblu. Ecco i dettagli

Infortuni Cagliari, una pedina rossoblu importante ha lasciato la sua selezione a causa di un problema fisico: tutti i dettagli

A quanto emerge da CagliariNews24, un infortunio ha costretto il congolese Antoine Makoumbou a lasciare il ritiro della sua nazionale. Il mediano classe 98′ del Cagliari è stato costretto ad alzare bandiera bianca e tornerà nell’isola, ora lo staff medico rossoblù lo valuterà in modo attento verso la partita contro il Torino.

Al momento trapela un certo ottimismo relativamente alle condizioni del nuovo metronomo del centrocampo di mister Davide Nicola. Infatti per quanto abbia accusato un problema al ginocchio, si tratta semplicemente di un fastidio che indotto lo staff del Congo a rispedirlo in Sardegna. Per Makoumbou si profila periodo di gestione data la problematica riscontrata, il tutto al fine di essere al meglio per la gara dell’8a giornata. Per lui lo staff della selezione africana aveva predisposto delle sedute personalizzate, verosimilmente ciò a cui sarà sottoposto al CRAI Sport Center. Vi aggiorneremo circa l’evolvere della condizione del suo ginocchio in vista della partita contro i granata, la quale è in programma per le ore 18:00 di domenica 20 ottobre 2024!