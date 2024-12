Infortuni Cagliari, buone notizie per i rossoblu in vista della gara contro l'Inter. Recupero di quel giocatore - Calcio News 24

Infortuni Cagliari, in casa rossoblu può tirare un sospiro di sollievo il tecnico rossoblù Davide Nicola che ritrova una pedina fondamentale

Sospiro di sollievo in casa Cagliari in vista della gara di domani contro l’Inter alla Unipol Domus per la 18a giornata del campionato di Serie A: soprattutto dal punto di vista degli infortuni.

Dopo qualche acciacco accusato nella scorsa gara contro il Venezia, Davide Nicola può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Yerry Mina. Il difensore acciaccato allo stadio Penzo è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo e, a scanso di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere in campo contro i nerazzurri.