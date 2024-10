Infortuni Empoli, D’Aversa recupera qualcuno per la sfida contro il Napoli?

Infortuni Empoli, le ultime novità (e recuperi) in vista della prossima sfida contro il Napoli di Antonio Conte

L’Empoli è pronto ad affrontare il Napoli di Antonio Conte, con qualche possibilità di recuperare qualche giocatore fermo causa infortuni. Ecco la situazione raccontata da PianetaEmpoli.

LA SITUAZIONE – Da capire le condizioni di Viti che potrebbe anche partire dalla panchina se non fosse totalmente al 100%. In tal caso potrebbe esserci la prima di De Sciglio come titolare. In mezzo, soprattutto se si dovesse andare a cinque, si potrebbe rivedere lo stesso centrocampo che ha dato il via alla gara con la Lazio. Anjorin ed Henderson si giocano una maglia, con l’inglese avanti ma con lo scozzese che potrebbe essere preferito se si dovesse andare a quattro con il doppio trequartista. Rispetto alla gara con la Lazio dovrebbe tornare Colombo davanti. L’ex Lecce potrebbe essere affiancato da Esposito o, mettersi punta centrale con l’ex Samp e Fazzini dietro. Maleh sta meglio ma al momento non dovrebbe essere in predicato di poter avere una maglia da titolare. La gara con il Napoli segnerà il ritorno di Zurkowski tra i convocati. Da capire ancora Belardinelli mentre Ebuehi e Perisan sono KO.