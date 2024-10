Infortuni Genoa, i rossoblu recuperano cinque giocatori per la sfida contro il Bologna

Infortuni Genoa, sorride Alberto Gilardino che potrebbe recuperare cinque giocatori in vista della sfida contro il Bologna

Se l’infortunio dell’ex Juve De Winter ha complicato le cose in casa Genoa, dall’altra parte Alberto Gilardino può contare sul recupero di ben cinque giocatori in vista della sfida contro il Bologna. Ecco il rapporto di PianetaGenoa.it.

LA SITUAZIONE – Tuttavia, ci potrebbe essere una buona notizia per Gilardino che sabato al Ferraris contro il Bologna si potrebbe giocare il suo futuro: Frendrup, Miretti, Bani, Ekuban e Messias potrebbero essere convocati. Tuttavia i primi tre potrebbero anche partire titolari e potrebbero giocare tutta la partita, mentre Ekuba e Messias non possono garantire molti minuti di permanenza anche per non subire ricadute.