Infortuni Parma, NOVITA’ IMPORTANTI sulle condizioni di Balogh. Le ultime

Infortuni Parma, Botond Balogh aveva subito un brutto KO contro il Napoli. Spuntano fuori delle novità molto importanti

Botond Balogh era uscito dalla sfida del Maradona di Napoli per un piccolo problema fisico, compromettendo anche il risultato della gara contro i partenopei. Nonostante ciò, sono emerse delle novità sulle sue condizioni.

Secondo quanto raccolto da ParmaLive, dall’Ungheria sostengono che il centrale crociato non ha riportato problemi particolari, risultando disponibile sia per la gara con la sua Nazionale che per le prossime gare del Parma.